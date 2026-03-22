Ciencia

Hallazgo inesperado en isla remota revela raro mamífero y miles de especies ocultas

Cámaras ocultas en la isla Cape Barren registran fauna difícil de ver y evidencian el valor de la conservación indígena en la biodiversidad

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Por O Globo / Brasil / GDA
Monitoreo en Tasmania documenta especies raras y confirma que una isla remota es refugio clave para fauna amenazada.
Monitoreo en Tasmania documenta especies raras y confirma que una isla remota es refugio clave para fauna amenazada. (Truwana Rangers/Truwana Rangers)







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