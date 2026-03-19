Puma sorprende con gesto inusual frente a cámara en yacimiento arqueológico y causa revuelo en redes

Una imagen de un puma en Calakmul llamó la atención por su gesto. El hecho resalta el valor de esta reserva para la conservación.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) difundió una imagen que captó a un puma en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche, México. La fotografía generó amplia atención en redes sociales por el peculiar gesto del felino.

El registro provino de una cámara trampa instalada en la zona. El dispositivo documentó al animal en un momento cercano al lente, lo que permitió observarlo con claridad dentro del entorno selvático.

Según los datos de la imagen, el hecho ocurrió a las 7:56 a. m. del 12 de enero del 2026. El puma apareció tras acercarse a un bebedero ubicado frente al equipo.

El ejemplar, identificado como puma concolor, quedó en primer plano. El fondo mostró el verde intenso de la selva. El animal se posicionó frente a la cámara tras beber agua.

El comportamiento del felino llamó la atención. La escena sugirió un acto de curiosidad. El gesto que realizó dio la impresión de una pose poco habitual.

El puma figura como una de las especies amenazadas en México. Su presencia en este tipo de registros resulta relevante para el monitoreo de fauna.

Un santuario clave para la biodiversidad

La Reserva de la Biósfera de Calakmul es la selva tropical protegida más extensa del país. Abarca 723.185 hectáreas. La Unesco la declaró Patrimonio Mixto de la Humanidad.

El territorio se ubica al sureste de Campeche. Alberga la Zona Arqueológica de Calakmul, un sitio maya prehispánico. También concentra más del 80% de las especies vegetales de la península de Yucatán.

En la reserva habitan más de 300 especies de aves y cerca de 100 especies de mamíferos. Entre ellas destaca el jaguar, una de las especies en peligro de extinción más representativas del país.

El área protege a cinco de los seis felinos silvestres de México. Entre ellos figuran jaguar, puma, ocelote, margay y jaguarundi. De los 4.800 jaguares en vida silvestre que existen en el país, cerca del 5% se ubica en Calakmul.

Pese a su relevancia, estas especies enfrentan amenazas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.