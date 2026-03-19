Ciencia

Puma sorprende con gesto inusual frente a cámara en yacimiento arqueológico y causa revuelo en redes

El felino se acercó a un bebedero en la selva de Campeche y quedó registrado en primer plano por un sistema de monitoreo ambiental

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Una imagen de un puma en Calakmul llamó la atención por su gesto. El hecho resalta el valor de esta reserva para la conservación.
Una imagen de un puma en Calakmul llamó la atención por su gesto. El hecho resalta el valor de esta reserva para la conservación. (CONANP/CONANP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpuma
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.