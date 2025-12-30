Ciencia

Enero 2026 trae un cielo cargado de sorpresas: Superluna, lluvia de estrellas y dos cometas serán visibles este inicio de año

La primera Superluna del año coincidirá con las Cuadrántidas y con la visibilidad de dos cometas durante enero

Por Jailine González Gómez
La Superluna de enero, la lluvia de estrellas Cuadrántidas y dos cometas marcarán el inicio del calendario astronómico de 2026. Conozca fechas y recomendaciones de observación.
La Superluna de enero, la lluvia de estrellas Cuadrántidas y dos cometas marcarán el inicio del calendario astronómico de 2026. Conozca fechas y recomendaciones de observación. (Canva/Canva)







