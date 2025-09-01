Ciencia

El Triángulo de las Bermudas: el enigma tendría una explicación que nadie esperaba

Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas fue escenario de desapariciones; un documental reciente plantea una explicación basada en fenómenos naturales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Documental revela que el Triángulo de las Bermudas podría tener una explicación científica basada en la presencia de olas gigantes.
Documental revela que el Triángulo de las Bermudas podría tener una explicación científica basada en la presencia de olas gigantes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTriángulo de las BermudasFloridaPuerto RicoIslas Bermudas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.