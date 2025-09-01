El Triángulo de las Bermudas: el enigma tendría una explicación que nadie esperaba

Documental revela que el Triángulo de las Bermudas podría tener una explicación científica basada en la presencia de olas gigantes.

El Triángulo de las Bermudas, ubicado entre Florida, Puerto Rico e islas Bermudas, se volvió uno de los mayores enigmas del siglo XX. A lo largo de los años, numerosos barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro en esa región, lo que impulsó todo tipo de teorías sobre ovnis, portales a otras dimensiones o incluso la Atlántida.

No obstante, la serie documental The Bermuda Triangle Enigma, producida por Channel 5, presentó una explicación con base científica.

El oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, atribuyó estos sucesos a olas gigantes, conocidas como rogue waves, capaces de alcanzar el doble del tamaño habitual y de hundir embarcaciones en cuestión de segundos.

Boxall indicó que en esa zona confluyen tormentas provenientes del sur y del norte. Si a eso se suman condiciones meteorológicas procedentes de Florida, se genera una combinación de olas de gran tamaño. Estas olas, explicó, representan un peligro real para la navegación y podrían explicar muchas de las desapariciones registradas.

Un mito que comenzó en 1945

El enigma del Triángulo de las Bermudas comenzó con el caso del Vuelo 19, un grupo de cinco bombarderos de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1945 durante una misión de entrenamiento. Desde entonces, crecieron las especulaciones que vinculaban la zona con sucesos paranormales.

Pese a esa fama, estudios de navegación descartaron que la región sea más peligrosa que otras rutas marítimas. Diversas investigaciones concluyeron que el número de accidentes no supera el promedio mundial.

En 1975, el escritor Larry Kusche publicó el libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, en el cual indicó que muchos de los supuestos casos eran relatos exagerados, inexactos o carecían de pruebas verificables.

Un análisis de 2013 que evaluó las zonas más peligrosas para la navegación ni siquiera incluyó al Triángulo de las Bermudas. Por el contrario, ubicó al llamado Triángulo de Alaska como una zona con mayor número de desapariciones, sin que eso generara teorías sobrenaturales.

Todo apunta a que el Triángulo de las Bermudas corresponde más a un fenómeno cultural que a un verdadero misterio. Lo que se presentó durante décadas como un enigma sin solución, hoy encuentra explicación en un factor natural documentado por la ciencia: la fuerza del océano.

