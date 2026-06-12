Ciencia

El terremoto que desafía la ciencia: confirman un raro sismo en el manto terrestre bajo Utah

El hallazgo desafía teorías geológicas sobre cómo se comportan las rocas bajo los continentes

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Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores confirmaron nueve sismos profundos bajo Utah y Wyoming, un fenómeno que aún genera dudas en la ciencia.
Investigadores confirmaron nueve sismos profundos bajo Utah y Wyoming, un fenómeno que aún genera dudas en la ciencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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