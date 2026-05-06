Ciencia

Científicos registran por primera vez la apertura de una placa tectónica en la costa de Canadá

Un estudio identificó por primera vez cómo la placa tectónica Juan de Fuca, ubicada frente al noroeste del Pacífico, comenzó a fragmentarse lentamente bajo el océano

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron que la placa tectónica Juan de Fuca se fractura de manera progresiva frente a la isla de Vancouver, en la región de Cascadia.
Científicos detectaron que la placa tectónica Juan de Fuca se fractura de manera progresiva frente a la isla de Vancouver, en la región de Cascadia. (Micheletb/Wikimedia Commons)







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