Ciencia

El telescopio James Webb revela mañanas nubladas y tardes despejadas en un planeta gigante

El planeta WASP-94A b mostró diferencias extremas entre sus dos hemisferios atmosféricos

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Por Jailine González Gómez
Astrónomos observaron un exoplaneta con nubes en su “mañana” y vapor de agua visible en su “tarde”.
Astrónomos observaron un exoplaneta con nubes en su “mañana” y vapor de agua visible en su “tarde”. (Hannah Robbins/Johns Hopkins University)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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