Ciencia

Astrónomos reconstruyen la historia de un raro dúo planetario a partir de su atmósfera

El planeta TOI-1130 b habría nacido más lejos de su estrella y luego migró hacia el interior del sistema

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Por Jailine González Gómez
El telescopio James Webb encontró moléculas complejas en TOI-1130 b y reconstruyó cómo se formó el planeta.
El telescopio James Webb encontró moléculas complejas en TOI-1130 b y reconstruyó cómo se formó el planeta. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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