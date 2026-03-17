El secreto de los lácteos de cabra: ¿Por qué la ciencia los prefiere frente a los de vaca?

Los lácteos de cabra facilitan la digestión por sus ácidos grasos pequeños y bajo nivel de lactosa.

La nutricionista Blanca García-Orea y el divulgador en salud Marcos Vázquez destacaron en un encuentro en España que los lácteos de cabra son una alternativa para mejorar la digestión y fortalecer la microbiota intestinal.

La nutricionista García-Orea explicó que el cuerpo humano tolera mejor el alimento proveniente de la cabra. La especialista señaló que algunos estudios indican que la leche de vaca posee una proteína llamada beta caseína A1. Dicho componente resulta más inflamatorio para ciertas personas. Por el contrario, los lácteos de cabra tienen la variante beta caseína A2, la cual guarda similitud con la leche materna y se digiere mejor.

El consumo de probióticos como el kéfir o el yogur de cabra aporta microorganismos beneficiosos. García-Orea mencionó que estos elementos actúan como una defensa natural contra diversas enfermedades. Los microorganismos ayudan a producir vitaminas de los grupos B y K que el ser humano no genera por sí mismo.

Por su parte, Vázquez afirmó que los productos fermentados de cabra reducen la inflamación corporal. Estos alimentos poseen ácidos grasos de menor tamaño. Tal estructura química permite que aproveche mejor las propiedades nutricionales y evite molestias intestinales.

Vázquez aclaró que no debe considerar iguales a todos los lácteos. El especialista recomendó priorizar opciones sin azúcares añadidos. Además, el experto desmitificó la supuesta superioridad de los productos desnatados sobre los enteros, pues indicó que la evidencia científica demostró que tal afirmación no es cierta.

La nutrición de calidad influye directamente en el comportamiento del intestino. García-Orea explicó que un sistema digestivo sano filtra correctamente las sustancias que pasan a la sangre. El fomento de hábitos saludables previene el desarrollo de diversas patologías a largo plazo según indicó la nutricionista.

Vázquez y García-Orea coincidieron en los pilares fundamentales para una vida prolongada. La combinación de una vida activa, el descanso adecuado y el consumo de comida real eleva la longevidad de las personas.