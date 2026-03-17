Ciencia

El secreto de los lácteos de cabra: ¿Por qué la ciencia los prefiere frente a los de vaca?

Especialistas analizan las ventajas de los lácteos de cabra frente a los de vaca para reducir la inflamación y asimilar mejor los nutrientes

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Por Europa Press
Los lácteos de cabra facilitan la digestión por sus ácidos grasos pequeños y bajo nivel de lactosa.
Los lácteos de cabra facilitan la digestión por sus ácidos grasos pequeños y bajo nivel de lactosa. (Canva stocks/Lies de Pexels / Boys in Bristol Photography - Lebele Mass de Pexels)







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