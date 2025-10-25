Ciencia

El ‘reloj epigenético’: la nueva herramienta que ayudaría a salvar especies en peligro de extinción

En osos polares, delfines, babuinos y otras especies, las señales moleculares del envejecimiento están cambiando la forma en que los conservacionistas evalúan la salud, la resiliencia y el riesgo de las poblaciones

Por Elie Dolgin / Knowable en Español
una ilustración con varias especes animales sobre un reloj.
El reloj epigenético se está convirtiendo en una herramienta para la conservación de la vida silvestre. Foto: (Revista Knowable/Revista Knowable)







