La vaquita: el fantasma del mar que se niega a morir

En la resistencia silenciosa de este pequeño cetáceo, hay una lección de humildad que no deberíamos ignorar. La naturaleza no nos pertenece y, muchas veces, puede sobrevivir a pesar de nosotros, no gracias a nosotros

Por Aimée Leslie
Una estatua del pequeño cetáceo llamado vaquita, con su cría, en la comunidad de San Felipe, en México. Parte de los intentos del gobierno por visibilizar su importancia y promover un turismo responsable.
Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

