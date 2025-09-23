Ciencia

El hallazgo que resolvió un misterio de 6.000 años: piedras con forma de dragón eran más que monumentos rituales

Investigadores identificaron los monólitos como marcadores de agua y símbolos de un antiguo culto agrícola en Armenia

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo sugiere que las piedras marcaban fuentes de agua y formaban parte de rituales agrícolas de hace más de 6.000 años
El hallazgo sugiere que las piedras marcaban fuentes de agua y formaban parte de rituales agrícolas de hace más de 6.000 años (O Globo/Vahe Gurzadyan et al.)







