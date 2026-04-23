Ciencia

El efecto invisible del té matcha en el intestino y el hígado

Un estudio describe cómo el matcha actúa sobre la microbiota y el metabolismo

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Por Jailine González Gómez
Imágenes alusivas al negocio de matcha, como el polvo, el proceso y los dueños de WatchaMatcha
Investigación muestra que el matcha reduce obesidad al regular el eje intestino-hígado. (WatchaMatcha/Cortesía WatchaMatcha)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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