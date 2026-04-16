El ‘boom’ del matcha: vea el valor de la industria de esta variedad de té en Costa Rica

El matcha es un té verde de origen asiático que destaca por su color vibrante y su presentación en polvo. Según Procomer, esta industria crecerá un 23% en Costa Rica en los próximos cinco años.

De una tradición milenaria en Japón a una tendencia en auge a escala global, el té verde matcha amplía hoy en día su presencia en distintos mercados.

En Costa Rica, su expansión en cafeterías, supermercados y emprendimientos evidencia un cambio en los hábitos de consumo, cuyo impacto se evidencia en el valor creciente de esta industria.

Las importaciones de este producto muestran un ascenso en los últimos tres años y las proyecciones son que este mercado se expanda hasta generar un negocio anual de ¢17.600 millones en 2030, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Preparación del matcha

En el 2025, el país importó $985,4 millones en té verde. De ese total, $491,6 millones —equivalentes al 49,9%— correspondieron a partidas arancelarias que contabilizan el matcha.

Este monto representa un aumento de 121,2% respecto al 2024, cuando ascendió a $222,2 millones, es decir, la importación de este producto subió en $269,4 millones en un año.

En ese mismo periodo, las importaciones totales de té verde alcanzaron $695,6 millones, por lo que los rubros asociados al matcha concentraron el 31,9% del total.

El año con la tendencia más cercana a la observada en 2025 fue el 2018, cuando las partidas que incluyen el matcha representaron el 40% de las importaciones de té verde. En ese periodo, el país registró compras por $705,75 millones, de los cuales $282,82 millones correspondieron a esas categorías.

Según Procomer, el portal alemán de estadística Statista señala que en Costa Rica se registra una mayor conciencia sobre los beneficios del té para la salud, lo que ha impulsado su consumo como alternativa frente a otras bebidas. Además, identifica un creciente interés por variedades especiales y una mayor diversificación del mercado.

A diferencia de otros tés verdes, el matcha se identifica por su presentación en polvo y su color verde vibrante. (WatchaMatcha/Cortesía WatchaMatcha)

Valor de la industria del té verde crecería un 23% en cinco años

Según explicó Procomer ante consultas de La Nación, Costa Rica registró un aumento del 4% en las importaciones de té verde entre 2020 y 2025, al pasar de $794,9 millones a $985,4 millones.

“Esto representa un crecimiento del 4% en el periodo analizado, impulsado principalmente por el aumento en las compras de algunas de las principales empresas importadoras del producto”, explicó la Promotora.

En esa línea, las ventas minoristas de té crecieron cerca de un 0,4% en ese quinquenio, hasta alcanzar un valor de mercado de ¢14.300 millones, según datos de Euromonitor brindados por Procomer.

De acuerdo con Procomer, se proyecta que entre 2025 y 2030 las ventas minoristas aumenten a una tasa anual compuesta del 4% en términos corrientes (y del 1% en términos constantes de 2025), hasta alcanzar los ¢17.600 millones anuales.

En términos porcentuales, el mayor aumento en el valor del mercado de té verde en el país se proyecta entre 2029 y 2030, al pasar de ¢16.200 millones a ¢17.600 millones, lo que equivale a un alza del 8,6%.

En contraste, entre 2026 y 2027 se prevé un crecimiento del 4,2%, al pasar de ¢14.300 millones a ¢14.900 millones, mientras que entre 2027 y 2028 se proyecta un incremento del 4,7%, hasta alcanzar los ¢15.600 millones.

Al comparar el valor proyectado para 2030 con el registrado en 2025, de ¢14.300 millones, se obtiene un aumento del 23% en cinco años.

Procomer aclaró que estas cifras corresponden a proyecciones de Euromonitor, firma dedicada a la investigación de mercados y análisis de industrias. Añadió que se trata de estimaciones dinámicas, sujetas a actualizaciones conforme se disponga de nueva información, por lo que los datos para años futuros podrían variar.

Según datos de Euromonitor, analizados por Procomer, el tamaño de la industria del matcha en Costa Rica crecerá hasta alcanzar los ¢17.600 millones. (Cortesía WatchaMatcha)

Cinco factores detrás del crecimiento en el consumo

La Promotora señaló a este diario que, entre los factores identificados por la firma Statista que impulsan el consumo de té verde en Costa Rica, destaca una mayor conciencia sobre sus beneficios para la salud, lo que ha favorecido su adopción como alternativa frente a otras bebidas.

Asimismo, se observan tendencias como el interés por variedades especiales de té y mezclas diferenciadas, así como una mayor demanda de productos listos para beber, asociados a “estilos de vida más dinámicos”.

A esto se suman, según la Promotora, el aumento del ingreso disponible y la influencia del turismo, que han contribuido a la expansión y diversificación del mercado de estos productos en el país.