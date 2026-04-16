Economía

El ‘boom’ del matcha: vea el valor de la industria de esta variedad de té en Costa Rica

¿Por qué el té matcha conquista Costa Rica? Conozca el crecimiento de sus importaciones en la última década y las proyecciones sobre el aumento de valor de este mercado hacia el 2030

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Por Arianna Villalobos Solís
Imágenes alusivas al negocio de matcha, como el polvo, el proceso y los dueños de WatchaMatcha
El matcha es un té verde de origen asiático que destaca por su color vibrante y su presentación en polvo. Según Procomer, esta industria crecerá un 23% en Costa Rica en los próximos cinco años. (Cortesía WatchaMatcha)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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