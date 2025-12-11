El día se oscurecerá durante 6 minutos: cómo y dónde ver el eclipse solar más largo del siglo

El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá en agosto y solo será visible desde zonas específicas del hemisferio oriental.

Un eclipse solar total cruzará el hemisferio oriental el 2 de agosto de 2027. El fenómeno tendrá una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos en su fase de totalidad, lo que lo convierte en el eclipse solar más extenso sobre tierra firme del siglo XXI.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) confirmó los detalles del evento, que será visible de forma parcial desde regiones de Europa, África y Asia. Sin embargo, la fase total —cuando la Luna bloquea completamente la luz del Sol— solo podrá observarse en una franja de 258 kilómetros de ancho que atravesará diez países.

La plataforma especializada Eclipse Wise señaló que la zona de totalidad se extenderá por más de 15.227 kilómetros, cruzando España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La sombra abarcará un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, apenas una pequeña parte del total de la superficie terrestre.

El fenómeno pertenece a la serie Saros 136, conocida por generar eclipses con totalidades especialmente largas. El siguiente eclipse que supere esta duración no ocurrirá hasta el año 2114.

Qué lo hace tan especial

La razón detrás de esta duración inusual radica en la posición de la Luna. En ese momento, estará en el perigeo, su punto más cercano a la Tierra. Esa proximidad amplía la sombra proyectada por la Luna y permite una cobertura solar total durante más tiempo.

La fase de totalidad se experimentará como un crepúsculo temporal. Según explicó Space.com, no se trata de una noche completa, sino de una breve oscuridad de 360 grados en pleno día.

Desmienten información falsa

En redes sociales se han compartido publicaciones que afirman que el mundo quedará completamente a oscuras por seis minutos y que esto no volverá a repetirse en 100 años. Esa afirmación es incorrecta. Si bien el eclipse tendrá una duración significativa, la oscuridad solo se apreciará dentro de la franja de totalidad.

Además, en agosto no ocurrirá ningún otro eclipse. El siguiente fenómeno astronómico será un eclipse solar parcial el 21 de setiembre, visible desde el océano Pacífico, incluyendo zonas como Fiji, Tahití y Nueva Zelanda.

Un evento para observar con cuidado

Este tipo de fenómenos requiere condiciones óptimas de visibilidad y seguridad para la observación. Algunas zonas recomendadas dentro de la franja de totalidad son Tarifa, en España, las playas de Túnez y la ciudad egipcia de Luxor. En estos lugares, si el cielo está despejado, será posible presenciar el momento exacto en que el Sol se oscurezca por completo.

Este eclipse no solo será el más largo del siglo. También representará una oportunidad única para la investigación científica y para el turismo astronómico.