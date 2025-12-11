Ciencia

El día se oscurecerá durante 6 minutos: cómo y dónde ver el eclipse solar más largo del siglo

La fase total durará 6 minutos y 22 segundos y se observará en una franja que cruzará diez países

Por Damián Arroyo C.
El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá en agosto y solo será visible desde zonas específicas del hemisferio oriental.
El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá en agosto y solo será visible desde zonas específicas del hemisferio oriental. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

