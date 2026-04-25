Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS guarda un tipo de agua que no existe en el Sistema Solar

Astrónomos detectaron en 3I/ATLAS una proporción extrema de deuterio que revela cómo se formó el agua en otro sistema planetario

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Por Jailine González Gómez
El cometa interestelar 3I/ATLAS cruza un denso campo de estrellas en una imagen del telescopio Gemini Norte. A la izquierda se observa su estela y, a la derecha, un acercamiento de su coma, la nube de gas y polvo que rodea su núcleo helado.
El cometa interestelar 3I/ATLAS cruza un denso campo de estrellas en una imagen del telescopio Gemini Norte. A la izquierda se observa su estela y, a la derecha, un acercamiento de su coma, la nube de gas y polvo que rodea su núcleo helado. (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii)/Image Processing: Jen Miller & Mahdi Zamani (NSF NOIRLab)/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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