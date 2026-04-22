Ciencia

El cometa 3I/ATLAS está 'inundando' el espacio: expulsa agua suficiente para llenar 70 piscinas olímpicas al día

Los datos muestran emisiones intensas de agua, estructuras extensas y un comportamiento similar al de cometas del Sistema Solar

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Por Jailine González Gómez
La cámara JANUS de Juice fotografió al 3I/Atlas a 66 millones de kilómetros y los equipos estudian sus datos.
Juice detecta actividad intensa y rasgos comunes en 3I/ATLAS, un visitante formado fuera del Sistema Solar. (Daniel Resa/Daniel Resa)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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