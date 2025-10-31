Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS brilló de forma inesperada mientras se ocultaba tras el Sol

Satélites captaron un cambio de color y aumento de luz mientras el cometa 3I/ATLAS pasaba por detrás del Sol, generando nuevas preguntas sobre su origen

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos].
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos]. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.