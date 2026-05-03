Ciencia

El cerebro de los perros comenzó a encogerse hace 5.000 años, según estudio científico

Un análisis de cráneos antiguos revela un cambio en la evolución de los perros y su vínculo con los cambios en las sociedades humanas

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Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Científicos detectan que el cerebro de los perros disminuyó miles de años después de su domesticación, ligado a cambios humanos.
Científicos detectan que el cerebro de los perros disminuyó miles de años después de su domesticación, ligado a cambios humanos. (Canva stock/MmeEmil de Getty Images Signature / Debibishop de Getty Images Signature)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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