Ciencia

Gigantes de cuatro patas: conozca las 12 razas de perros más fuertes del mundo

La fuerza, la lealtad y el instinto protector definen a estas razas que han acompañado al ser humano por siglos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un repaso por las razas de perros más poderosas del planeta, conocidas por su fuerza física, resistencia y relación cercana con las personas.
Un repaso por las razas de perros más poderosas del planeta, conocidas por su fuerza física, resistencia y relación cercana con las personas. (Damián Arroyo C./Shodography y Ilona Didkovska de Getty Images / Canva Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerrosPastor AlemánRazas de perro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.