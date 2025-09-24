¿Ejercita glúteos con peso muerto? Neurocirujano alerta sobre daños severos en la columna

El peso muerto puede dañar la columna, incluso con buena técnica. Un neurocirujano revela su impacto en jóvenes con hernias discales.

Una advertencia médica señala al peso muerto como una amenaza directa para la salud de la columna vertebral. Este ejercicio, común en rutinas para tonificar los glúteos, está siendo relacionado con un aumento preocupante de hernia discal en personas menores de 30 años, según el neurocirujano colombiano Julián Zuluaga.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo. En Colombia, representa la principal razón de ausentismo laboral. Las proyecciones indican que, a nivel global, la prevalencia de la lumbalgia crecerá un 36,4% en los próximos años.

Ante este escenario, Zuluaga lanzó una campaña para reducir los factores de riesgo que afectan la columna. El especialista, con más de 23.000 horas de cirugía y 28.000 pacientes atendidos, advirtió que la combinación de sedentarismo, malas posturas, obesidad y algunos ejercicios físicos populares podría empeorar la situación.

Riesgos ocultos del peso muerto

El peso muerto consiste en levantar una barra con peso desde el suelo hasta la altura de la cadera. Esta acción implica una fuerte flexión de la columna vertebral. Aunque muchas personas creen que una buena técnica evita lesiones, Zuluaga asegura que incluso con ejecución perfecta, el ejercicio resulta altamente perjudicial.

Un estudio realizado en un laboratorio biométrico espinal en Alemania determinó que la presión sobre los discos vertebrales aumenta un 450% durante una flexión con carga. En pruebas con voluntarios sanos, la presión pasó de 0,5 MPa en posición sentada a 2,5 MPa al levantar 20 kilos. Esta carga adicional puede dañar seriamente los discos intervertebrales.

El neurocirujano afirma que 9 de cada 10 pacientes menores de 30 años que consultan por dolor lumbar o hernia discal han incluido el peso muerto en su rutina. Entre ellos hay atletas de alto rendimiento y deportistas profesionales.

El síndrome del ‘text neck’ también preocupa

Otro factor que agrava los problemas en la columna es el uso excesivo de dispositivos móviles. Zuluaga advirtió sobre el Síndrome de Text Neck, causado por la inclinación prolongada del cuello al mirar pantallas. En posición recta, la columna cervical sostiene un peso aproximado de 5 kilos, pero al inclinarla 60 grados, la carga percibida sube a 27 kilos.

Este daño estructural no afecta únicamente a adultos, sino también a adolescentes y niños. Para prevenirlo, el neurocirujano aconseja mantener los dispositivos a la altura de los ojos, hacer pausas frecuentes y evitar mantener el cuello inclinado por mucho tiempo.

Opciones seguras para ejercitar glúteos

Ante los riesgos del peso muerto, Zuluaga recomienda ejercicios alternativos que fortalezcan los glúteos sin comprometer la columna. Entre ellos se encuentran el Step Up, el Hip Thrust y la Sentadilla Búlgara, los cuales permiten trabajar esa zona sin generar una flexión vertebral con sobrecarga.

El experto subrayó que el dolor lumbar se ha convertido en una pandemia silenciosa por su alta frecuencia y efectos negativos en la calidad de vida. La OMS llamó a reformar los sistemas de salud con un enfoque preventivo que fomente un envejecimiento saludable.

Zuluaga insistió en que la medicina debe enfocarse en la prevención desde edades tempranas, con el objetivo de que las personas lleguen a la adultez con una columna sana y puedan tener una vida activa y sin dolor.

