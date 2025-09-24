Ciencia

¿Ejercita glúteos con peso muerto? Neurocirujano alerta sobre daños severos en la columna

Zuluaga advierte sobre el peso muerto y su relación con el aumento de hernias discales en jóvenes que buscan tonificar glúteos en gimnasios

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El peso muerto puede dañar la columna, incluso con buena técnica. Un neurocirujano revela su impacto en jóvenes con hernias discales.
El peso muerto puede dañar la columna, incluso con buena técnica. Un neurocirujano revela su impacto en jóvenes con hernias discales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcolumna vertebralherniaspeso muertoejercicios
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.