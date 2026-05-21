Ciencia

Dos universidades de Costa Rica aparecen entre las mejores del mundo para estudiar ciencias físicas

La UCR y la UNA figuran en el ranking global de ciencias físicas de Times Higher Education 2026

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Por Jailine González Gómez
Las dos universidades aparecen en la clasificación 2026 de ciencias físicas, que evalúa investigación, docencia e impacto internacional.
Las dos universidades aparecen en la clasificación 2026 de ciencias físicas, que evalúa investigación, docencia e impacto internacional. (Canva stock/francescoridolfi.com de Rido/leventince de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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