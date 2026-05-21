Dos universidades de Costa Rica aparecen entre las mejores del mundo para estudiar ciencias físicas

Las dos universidades aparecen en la clasificación 2026 de ciencias físicas, que evalúa investigación, docencia e impacto internacional.

Dos universidades costarricenses aparecieron en el ranking mundial de ciencias físicas 2026 elaborado por Times Higher Education (THE), una de las clasificaciones universitarias más utilizadas para medir desempeño académico y científico a escala global.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) ingresaron en el puesto 1251+ del listado mundial. Ambas son, hasta ahora, las únicas universidades de Centroamérica presentes en esta clasificación específica.

La medición evalúa programas y producción académica vinculados con matemáticas, física, astronomía, química, geología y ciencias ambientales y marinas. En el caso de la UCR, el puntaje más alto apareció en calidad de investigación, con 27 puntos. La UNA destacó principalmente en industria, con 22 puntos, e internacionalización, con 42,8.

El ranking forma parte de los “World University Rankings by Subject 2026” de THE, una serie de clasificaciones por áreas de conocimiento que analiza universidades en 11 disciplinas distintas. Para ciencias físicas, el sistema utiliza 18 indicadores agrupados en cinco pilares: docencia, entorno de investigación, calidad de investigación, relación con industria y proyección internacional.

La metodología tiene un fuerte peso científico. En ciencias físicas, la calidad de investigación representa 35,2% de la nota total. Allí se incluyen métricas como impacto de citaciones, fortaleza investigativa, excelencia y nivel de influencia académica. El entorno de investigación aporta otro 26,5%, mientras que docencia representa 26,8%.

El modelo también incorpora variables menos tradicionales en rankings universitarios. Entre ellas aparecen ingresos por colaboración con industrias, generación de patentes, cantidad de estudiantes internacionales, presencia de profesores extranjeros y publicaciones desarrolladas junto con investigadores de otros países.

THE ajusta las ponderaciones según cada disciplina. En ciencias físicas, por ejemplo, las citaciones científicas tienen más relevancia que en áreas como artes y humanidades, donde la producción académica no depende únicamente de artículos científicos revisados por pares.

Para entrar en la clasificación, las universidades debían cumplir requisitos mínimos de producción científica. En ciencias físicas, el umbral exigido fue de al menos 500 publicaciones académicas entre 2020 y 2024. Además, las instituciones debían demostrar actividad sostenida en el área y contar con un mínimo de 50 académicos dedicados a esa disciplina, o al menos un 5% de su personal académico total vinculado al campo.

La metodología también excluye automáticamente a universidades que no forman parte primero del ranking general de Times Higher Education. Es decir, la presencia en ciencias físicas depende de una evaluación institucional previa y no únicamente del desempeño de una facultad o escuela específica.