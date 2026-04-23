Ciencia

Dos nuevos fármacos muestran avances en tratamientos contra el cáncer de páncreas

Investigaciones reportan avances tras décadas sin mejoras en uno de los cánceres más mortales

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Por AFP y Jailine González Gómez
Ensayos clínicos muestran que nuevos tratamientos pueden prolongar la vida de pacientes con cáncer de páncreas.
Ensayos clínicos muestran que nuevos tratamientos pueden prolongar la vida de pacientes con cáncer de páncreas. (Canva stock/Sezeryadigar de Getty Images Signature/sasirin pamai's Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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