Dos nuevos fármacos muestran avances en tratamientos contra el cáncer de páncreas

Ensayos clínicos muestran que nuevos tratamientos pueden prolongar la vida de pacientes con cáncer de páncreas.

Tras décadas sin avances significativos, nuevas investigaciones reportan mejoras en el tratamiento del cáncer de páncreas, una enfermedad con alta mortalidad y diagnóstico frecuente en etapas tardías.

El biólogo Patrick Mehlen, del centro oncológico Léon Bérard de Lyon, indicó a la AFP que en los últimos diez años aumentó la financiación y el interés científico en este tipo de cáncer, lo que ha impulsado nuevos estudios.

Estos avances se producen en un contexto en el que la enfermedad sigue siendo altamente letal. Datos de Estados Unidos y Francia estiman que, cinco años después del diagnóstico, aproximadamente una de cada diez personas permanece con vida.

Además, estudios prevén que el cáncer de páncreas podría convertirse en uno de los más mortales en países desarrollados en los próximos años, solo por detrás del cáncer de pulmón.

Uno de los resultados recientes fue divulgado por la empresa farmacéutica estadounidense Revolution Medicines, que reportó efectos positivos del fármaco daraxonrasib en pacientes con metástasis. Este tratamiento actúa sobre una proteína asociada con la división celular descontrolada.

Según los datos, la mitad de los pacientes tratados con este medicamento sobrevivió más de 13 meses, el doble en comparación con quienes recibieron quimioterapia convencional.

El exsenador estadounidense Ben Sasse, diagnosticado con este cáncer a finales de 2025, afirmó en una entrevista con The New York Times que inicialmente tenía una expectativa de vida de tres a cuatro meses. Posteriormente indicó que su condición mejoró tras recibir el tratamiento, aunque mencionó efectos secundarios.

Otra línea de investigación, dirigida por Patrick Mehlen y publicada en la revista Nature, evaluó una molécula que busca evitar que las células cancerosas desarrollen resistencia a la quimioterapia.

Este estudio incluyó a unos 40 pacientes con cáncer de páncreas extendido en el órgano, sin metástasis, y mostró un aumento de varios meses en la supervivencia respecto a lo observado habitualmente.

Mehlen señaló que el tratamiento podría añadir en promedio seis meses de vida, aunque el estudio se encuentra en una fase temprana y no incluyó un grupo de control.

Los investigadores prevén iniciar a finales de 2026 un ensayo con mayor número de pacientes y comparación directa entre tratamientos.

El equipo también plantea evaluar la combinación de este fármaco con daraxonrasib para aumentar la supervivencia en futuros estudios.

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