Dormir menos de siete horas reduce la expectativa de vida, revela estudio

Investigación en Estados Unidos señala que el sueño influye más en la longevidad que la dieta, el ejercicio o el aislamiento social.

Dormir menos de siete horas por noche se asoció con una menor expectativa de vida, según un estudio de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU), en Estados Unidos. La investigación se publicó en la revista científica SLEEP Advances y analizó datos nacionales recientes.

El estudio indicó que el sueño tiene un impacto mayor en la longevidad que otros factores del estilo de vida como la dieta, la actividad física o el aislamiento social. Solo el tabaquismo mostró una influencia más fuerte sobre la expectativa de vida.

La investigación examinó un amplio banco de datos nacional. El análisis incluyó patrones de estudios relacionados con longevidad en distintos condados de Estados Unidos. También incorporó información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) entre 2019 y 2025.

Los resultados señalaron que una buena noche de sueño destacó de forma consistente en la evaluación de factores asociados con la expectativa de vida. En prácticamente todos los estados y en cada año analizado, se observó una relación clara entre dormir lo suficiente y vivir más años.

Para el análisis, los investigadores utilizaron la definición de sueño suficiente del CDC, que establece un mínimo de siete horas por noche. Este criterio coincide con las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño y de la Sociedad de Investigación del Sueño.

El autor principal del estudio, Andrew McHill, profesor asociado de la OHSU, explicó que la magnitud de la relación entre sueño y expectativa de vida resultó más fuerte de lo esperado. El investigador señaló que el hallazgo refuerza la necesidad de que las personas procuren dormir entre siete y nueve horas, cuando sea posible.

Aunque el estudio no profundizó en las causas biológicas de esta relación, McHill indicó que el sueño cumple un papel clave en la salud cardiovascular, la función del sistema inmunológico y el rendimiento cerebral.

El análisis también advirtió que, con frecuencia, el descanso se subestima frente a otros hábitos saludables. Según el investigador, dormir bien no solo mejora el bienestar general, sino que también se relaciona con una mayor longevidad.

