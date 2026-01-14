Ciencia

Dormir menos de siete horas reduce la expectativa de vida, revela estudio

Un estudio científico halló que dormir al menos siete horas por noche se relaciona con vivir más años, solo superado por el impacto del tabaquismo

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación en Estados Unidos señala que el sueño influye más en la longevidad que la dieta, el ejercicio o el aislamiento social.
Investigación en Estados Unidos señala que el sueño influye más en la longevidad que la dieta, el ejercicio o el aislamiento social. ( Canva /Canva)







