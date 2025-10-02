Ciencia

Dormir mal puede acelerar el envejecimiento del cerebro, revela estudio

La falta de sueño se relaciona con una mayor edad cerebral, incluso en personas jóvenes, según estudio del Instituto Karolinska

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación sueca muestra que dormir mal acelera el envejecimiento cerebral. Un año de diferencia en quienes tienen peor calidad de sueño.
Investigación sueca muestra que dormir mal acelera el envejecimiento cerebral. Un año de diferencia en quienes tienen peor calidad de sueño. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

