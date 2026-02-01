Ciencia

Dormir en fragmentos: qué es el sueño polifásico y por qué la ciencia no lo recomienda

Dividir el descanso en siestas a lo largo del día gana adeptos, pero la medicina del sueño advierte sobre efectos negativos en la salud física y mental

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Dormir en fragmentos no sustituye el sueño continuo. Estudios señalan riesgos cognitivos, metabólicos y emocionales asociados al sueño polifásico.
Dormir en fragmentos no sustituye el sueño continuo. Estudios señalan riesgos cognitivos, metabólicos y emocionales asociados al sueño polifásico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsueñodescansosiestassueño polifásico
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.