Ciencia

¿Dónde buscar vida fuera de la Tierra? Estudio identifica 45 planetas con potencial habitable

Científicos analizan miles de exoplanetas y seleccionan 45 con condiciones favorables para la vida según nuevos datos astronómicos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación basada en datos de la NASA y la ESA destaca 45 planetas con condiciones aptas para vida y redefine zonas habitables.
Investigación basada en datos de la NASA y la ESA destaca 45 planetas con condiciones aptas para vida y redefine zonas habitables. (ESA/Hubble & NASA)







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