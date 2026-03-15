Ciencia

‘Divorcio del sueño’: por qué cada vez más parejas deciden dormir en habitaciones separadas

Cada vez más parejas adoptan el llamado ‘divorcio del sueño’. Un estudio global revela por qué algunas personas prefieren dormir en habitaciones separadas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El 'divorcio del sueño' gana terreno entre parejas que buscan dormir mejor. El cambio puede mejorar o afectar la relación, según un estudio global.
El 'divorcio del sueño' gana terreno entre parejas que buscan dormir mejor. El cambio puede mejorar o afectar la relación, según un estudio global. (Canva stock/Pixelshot / Basarab Damian's Images)







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