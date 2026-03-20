Ciencia

Día Internacional de la Felicidad: Costa Rica alcanza su mejor posición histórica como uno de los países más felices del mundo

El país alcanzó el cuarto lugar mundial en el informe 2026, basado en datos globales sobre calidad de vida

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Por Jailine González Gómez
17/03/2018, San José, Parque Morazan, recorrido por los stand del Transitarte 2018 en el centro de la capital donde hay varias actividades culturales. Fotografía José Cordero
Costa Rica alcanzó el cuarto lugar en el 'World Happiness Report 2026', su mejor posición histórica. (Jose Cordero)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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