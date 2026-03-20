Día Internacional de la Felicidad: Costa Rica alcanza su mejor posición histórica como uno de los países más felices del mundo

Costa Rica alcanzó en 2026 su mejor posición histórica en el World Happiness Report (Reporte Mundial de Felicidad). El país se ubicó en el cuarto lugar mundial, en un ranking dominado por países europeos y encabezado nuevamente por Finlandia.

El dato, sin embargo, exige una revisión. No se trata de una medición directa de la felicidad como emoción, ni de un ranking basado únicamente en indicadores económicos.

Cada año, el reporte utiliza datos del Gallup World Poll, una encuesta global que se aplica desde 2005 en más de 160 países con preguntas idénticas. A cada persona se le pide calificar su vida en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la peor vida posible y 10 la mejor. Esa respuesta, conocida como la “escalera de Cantril”, se convierte en el núcleo del ranking. Es un promedio de percepciones individuales, no una suma de variables externas.

Ese indicador no funciona de forma aislada. El informe distingue entre tres dimensiones del bienestar: la evaluación de la vida, las emociones positivas y las emociones negativas. La primera es la base del ranking porque ofrece una medida más estable de la calidad de vida. Las otras dos ayudan a entender cómo se construye esa percepción en el día a día.

Las emociones positivas se miden a partir de experiencias como reír, disfrutar o aprender algo interesante. Las negativas incluyen preocupación, tristeza o enojo. Ambas se refieren a lo que las personas sintieron el día anterior.

A partir de ahí, los investigadores analizan qué factores ayudan a explicar esas evaluaciones. Entre ellos aparecen el ingreso, la salud, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Sin embargo, estos elementos no determinan la posición de un país; el ranking se construye únicamente a partir de lo que responden las personas sobre su propia vida.

En el caso de 2026, los resultados corresponden al promedio de los años 2023, 2024 y 2025. Este detalle técnico explica por qué los cambios suelen ser graduales y por qué un salto como el de Costa Rica responde a una tendencia acumulada más que a un evento puntual.

En ese contexto, el cuarto lugar del país aparece como el punto más alto de una trayectoria ascendente. Esta ha sido la evolución reciente del ranking para Costa Rica:

2023: puesto 23

puesto 23 2024: puesto 13

puesto 13 2025: puesto 6

puesto 6 2026: puesto 4

¿Pero... no era Costa Rica el país más feliz del mundo?

Durante años, Costa Rica ha sido asociada con la idea de “el país más feliz del mundo”. Sin embargo, el dato depende del índice que se consulte.

En el World Happiness Report, Costa Rica nunca ha ocupado el primer lugar desde que se publica este informe. Su mejor posición es la alcanzada en este 2026. La confusión proviene de otro estudio: el Happy Planet Index (Índice Planeta Feliz). Este ranking utiliza una metodología distinta. No solo considera el bienestar percibido, sino también factores como la sostenibilidad ambiental y la esperanza de vida.

En ese índice, Costa Rica sí ha ocupado el primer lugar en varias ocasiones, incluyendo 2010, 2012, 2016 y 2019.

¿Por qué un país puede ser ‘feliz’ sin ser rico?

El informe World Happiness Report analiza factores que ayudan a entender por qué las personas evalúan mejor o peor su vida. Entre ellos están el ingreso, la esperanza de vida, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Sin embargo, estos elementos no determinan el ranking, sino que funcionan como variables explicativas.

Esto introduce otra lectura relevante: un país puede no liderar en riqueza o desarrollo económico y aun así ubicarse entre los primeros lugares de felicidad. De hecho, el propio informe identifica un patrón regional. En América Latina, los niveles de evaluación de vida tienden a ser más altos de lo que predicen las variables económicas tradicionales. Este desajuste sugiere que factores sociales, como las redes de apoyo o la vida comunitaria, tienen un peso significativo en la percepción de bienestar.

La edición 2026 introduce además un elemento adicional: el análisis del vínculo entre redes sociales y bienestar, especialmente en poblaciones jóvenes. Los datos muestran un panorama complejo. El uso intensivo de plataformas se asocia con menores niveles de bienestar en algunos contextos, pero el impacto depende del tipo de uso, la plataforma y las condiciones sociales de cada país.