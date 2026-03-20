Ciencia

Ranking mundial de la felicidad: un país lleva nueve años conservando el primer lugar

El informe global expone factores que sostienen a los países nórdicos y advierte sobre riesgos en jóvenes y regiones con alta inestabilidad

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Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
Estatua de Johan Ludvig Runeberg en Helsinki, Finlandia, país que lidera el ranking mundial de felicidad por noveno año consecutivo, según el informe 2026 de la Universidad de Oxford.
Estatua de Johan Ludvig Runeberg en Helsinki, Finlandia, país que lidera el ranking mundial de felicidad por noveno año consecutivo, según el informe 2026 de la Universidad de Oxford. (Diego Delso/Wikimedia Commons)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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