Detectan por primera vez una supernova ultrabrillante que se mueve como un trompo

Observaciones de la supernova SN 2024afav muestran señales que apuntan a la precesión relativista de un magnetar en su centro

Por Jailine González Gómez
Ilustración de una supernova ultrabrillante vista a corta distancia (izq.) y de un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente intenso (der.) [Imagen con fines ilustrativos].
Ilustración de una supernova ultrabrillante vista a corta distancia (izq.) y de un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente intenso (der.) [Imagen con fines ilustrativos]. (NASA/CXC/M.Weiss/ESA)







