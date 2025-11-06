Ciencia

El universo podría estar encogiéndose: nuevo hallazgo cuestiona la teoría del Nobel

Científicos hallaron indicios de que la energía oscura pierde fuerza, lo que pondría al universo en camino hacia una eventual contracción

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un nuevo análisis de supernovas sugiere que el universo desacelera su expansión. La energía oscura podría debilitarse con el tiempo.
Un nuevo análisis de supernovas sugiere que el universo desacelera su expansión. La energía oscura podría debilitarse con el tiempo. (NASA, ESA, Equipo Hubble Heritage (STScI/AURA)/A. Nota (ESA/STScI) y Equipo Científico de Westerlund 2)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcosmologíauniversodesaceleraciónexpansiónsupernovas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.