Ciencia

Descubrimiento inesperado: astrónomo aficionado detectó supernova a 2.000 millones de años luz

Un aficionado ruso logró detectar un evento estelar desde su casa, gracias a telescopios remotos ubicados en Australia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Filipp Romanov detectó desde su hogar una supernova tipo Ia en una galaxia a 2.000 millones de años luz
Filipp Romanov detectó desde su hogar una supernova tipo Ia en una galaxia a 2.000 millones de años luz (O Globo/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsupernovaastronomía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.