Descubren una supertierra a 91 años luz con un año de 61 días: así es el nuevo exoplaneta

Investigadores confirmaron un nuevo exoplaneta en el sistema HD 176986. Es una supertierra detectada tras más de 350 noches de observación.

Un grupo internacional de astrónomos identificó una nueva supertierra llamada HD 176986 d, un exoplaneta que orbita la estrella HD 176986 y se ubica a 91 años luz de la Tierra. El hallazgo amplía el número de mundos conocidos en ese sistema estelar.

El estudio apareció en la revista científica Astronomy and Astrophysics. El planeta destaca por sus características poco comunes dentro de los mundos rocosos detectados hasta ahora.

El nuevo planeta posee una masa siete veces menor que la de la Tierra. Completa una vuelta alrededor de su estrella en 61,4 días.

Este periodo orbital lo sitúa más lejos que los otros dos planetas detectados antes en el mismo sistema. El primero es HD 176986 b, con un periodo de 6,5 días. El segundo es HD 176986 c, que tarda 16,8 días en completar su órbita.

Los científicos consideran que mundos como HD 176986 d son poco frecuentes. Solo una docena de planetas conocidos presentan órbitas superiores a 50 días y una masa inferior a siete veces la de la Tierra. Estas características dificultan su detección.

El descubrimiento surgió tras años de observaciones precisas de la estrella. Durante ese tiempo, los investigadores analizaron datos hasta identificar la señal gravitacional de un tercer planeta.

El equipo utilizó el método de velocidad radial para detectar el planeta. Esta técnica mide las pequeñas oscilaciones que experimenta una estrella debido a la atracción gravitacional de los planetas que la orbitan.

Para obtener resultados confiables, los científicos emplearon espectrógrafos avanzados como HARPS, ESPRESSO y HARPS-N. También utilizaron el sistema YARARA, una herramienta que limpia los espectros de la estrella para eliminar ruidos que podrían ocultar la señal de un planeta.

El hallazgo requirió más de 350 noches de observación y varios años de análisis de datos. Este proceso permitió confirmar que la señal detectada correspondía a un planeta real.

Las estrellas pueden presentar manchas, variaciones magnéticas u otros fenómenos que generan señales similares a las de un planeta. Por esa razón, la verificación prolongada resultó clave para descartar que el origen fuera la actividad estelar.

Los investigadores consideran que el descubrimiento ayuda a comprender cómo se forman y evolucionan los planetas pequeños alrededor de estrellas similares al Sol.

HD 176986 d pertenece al grupo de las supertierra, una categoría de planetas más grandes que la Tierra pero más pequeños que los gigantes gaseosos. El estudio de estos mundos aporta información sobre la diversidad de planetas en la galaxia.

Además, la detección demuestra el nivel de precisión que alcanzan las técnicas modernas de observación astronómica, que combinan instrumentos avanzados y análisis de datos prolongados para revelar planetas que antes resultaban invisibles para la ciencia.

