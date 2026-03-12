Ciencia

Descubren una supertierra a 91 años luz con un año de 61 días: así es el nuevo exoplaneta

El planeta HD 176986 d fue detectado tras años de observación. Su masa es menor que la terrestre y su órbita dura 61,4 días

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigadores confirmaron un nuevo exoplaneta en el sistema HD 176986. Es una supertierra detectada tras más de 350 noches de observación.
Investigadores confirmaron un nuevo exoplaneta en el sistema HD 176986. Es una supertierra detectada tras más de 350 noches de observación. (YouTube/IAC Astrofísica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíaplanetaSupertierra
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.