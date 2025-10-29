Ciencia

Descubren ‘Super-Tierra’ en zona habitable a 18 años-luz: es cuatro veces más grande que nuestro planeta

Ubicado en la constelación de Géminis, el planeta GJ 251 c se encuentra en la zona habitable de su estrella, Gliese 251

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un exoplaneta rocoso, más grande que la Tierra, fue hallado en zona habitable a 18 años luz. Sería clave para futuras investigaciones.
Un exoplaneta rocoso, más grande que la Tierra, fue hallado en zona habitable a 18 años luz. Sería clave para futuras investigaciones [Imagen con fines ilustrativos]. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGexoplaneta
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.