Ciencia

Así puede ver en vivo la Tierra desde el espacio con el nuevo canal HD de la NASA

La agencia espacial de Estados Unidos activó un canal que muestra imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La NASA lanzó Space Live, un canal HD que transmite la Tierra desde la EEI por YouTube. La señal sigue activa desde el 9 de setiembre.
La NASA lanzó Space Live, un canal HD que transmite la Tierra desde la EEI por YouTube. La señal sigue activa desde el 9 de setiembre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASATierraEstación Espacial Internacional
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.