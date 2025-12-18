Ciencia

Descubren templo solar perdido en Egipto tras más de 4.500 años bajo tierra

Hallazgo arqueológico en Abu Ghurab permite reconstruir el culto solar y la vida cotidiana en el Antiguo Egipto durante la Quinta Dinastía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos italianos hallaron un templo solar de Nyuserre en Abu Ghurab, con arquitectura monumental y objetos que revelan el culto y la vida cotidiana.
Arqueólogos italianos hallaron un templo solar de Nyuserre en Abu Ghurab, con arquitectura monumental y objetos que revelan el culto y la vida cotidiana. (Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto/Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaEgiptotemplo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.