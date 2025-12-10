Ciencia

Descubren estructuras bajo las pirámides de Egipto: misteriosas espirales conducirían a cámara a 700 metros

Un radar especial reveló ocho cilindros espirales bajo la pirámide de Quéfren en Egipto. Un hallazgo confirmado por empresas satelitales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron cilindros espirales que llevarían a una cámara enterrada a gran profundidad bajo las pirámides de Egipto.
Científicos hallaron cilindros espirales que llevarían a una cámara enterrada a gran profundidad bajo las pirámides de Egipto. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPirámidesEgiptoFilippo Bondi
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.