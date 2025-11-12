Ciencia

Descubren para qué servían los 5.200 agujeros misteriosos en los Andes

Un estudio revela que los 5.200 agujeros de Monte Sierpe, en Perú, habrían servido como un sistema preincaico de registro y trueque

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación plantea que cavidades en Monte Sierpe fueron parte de un sistema contable de trueque preincaico.
Investigación plantea que cavidades en Monte Sierpe fueron parte de un sistema contable de trueque preincaico. (Bongers JL, Kiahtipes CA, Beresford-Jones D, et al./Antiquity)







