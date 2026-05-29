Ciencia

Descubren ciudadela inca que supera cuatro veces el núcleo urbano de Machu Picchu y revela miles de piezas de oro

Las excavaciones revelaron casi 600 estructuras y miles de ornamentos metálicos que refuerzan la importancia religiosa y política del asentamiento

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Por La Nación / Argentina / GDA
El complejo arqueológico T’aqrachullo podría resolver uno de los mayores misterios de la historia inca y cambiar lo que se conoce sobre Ancocagua.
El complejo arqueológico T’aqrachullo podría resolver uno de los mayores misterios de la historia inca y cambiar lo que se conoce sobre Ancocagua. (YanelaSh/Wikimedia Commons)







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