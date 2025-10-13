Descubren ámbar con insectos de hace 112 millones de años en una cantera de Ecuador

El hallazgo en una cantera de Ecuador permite estudiar cómo eran los ecosistemas del sur cuando Gondwana se empezaba a fragmentar.

Una cantera en Ecuador se convirtió en el escenario de un hallazgo sin precedentes: investigadores encontraron ámbar de 112 millones de años con insectos ancestrales y restos de plantas.

El estudio, publicado en setiembre por la revista Communications Earth & Environment, señaló que este es el primer depósito de ámbar con bioinclusiones hallado en Sudamérica.

Antes de esta investigación, todos los grandes yacimientos conocidos estaban en el hemisferio norte, lo que limitaba la comprensión de los ecosistemas del sur cuando los continentes comenzaron a separarse.

Un vistazo a la vida en Gondwana

El descubrimiento ocurrió en la cantera Genoveva, ubicada en la cuenca del Oriente, en Ecuador. El equipo, liderado por el investigador Xavier Delclòs, de la Universidad de Barcelona, analizó 60 muestras de ámbar y las rocas que lo contenían.

Los depósitos pertenecen a la formación Hollín, una capa sedimentaria del Cretácico Inferior, con una antigüedad estimada de 112 millones de años. Se identificaron dos tipos de ámbar: uno que se formó bajo tierra, cerca de las raíces de plantas productoras de resina, y otro que se generó en la superficie.

En el segundo tipo de ámbar, los científicos hallaron 21 bioinclusiones. Entre ellas identificaron insectos de cinco órdenes: Diptera (moscas), Coleoptera (escarabajos) y Hymenoptera (hormigas y avispas). También encontraron un fragmento de tela de araña.

Las rocas que contenían el ámbar también albergaban fósiles vegetales, como esporas y granos de polen. Esta combinación permitió establecer que el ámbar se formó en una selva tropical húmeda, con vegetación densa y árboles que producían resina.

Los fósiles analizados corresponden a especies que habitaron el extremo sur de Gondwana, un supercontinente que existió entre 550 y 180 millones de años atrás. Esa masa continental incluía áreas que hoy forman parte de Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida.

La investigación aporta información clave para entender la biodiversidad del hemisferio sur durante el Cretácico, justo cuando Gondwana comenzaba su proceso de fragmentación.

