Descubren ámbar con insectos de hace 112 millones de años en una cantera de Ecuador

Restos de cinco tipos de insectos y fósiles vegetales revelan cómo era la vida en Gondwana, el antiguo supercontinente del hemisferio sur

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo en una cantera de Ecuador permite estudiar cómo eran los ecosistemas del sur cuando Gondwana se empezaba a fragmentar.
El hallazgo en una cantera de Ecuador permite estudiar cómo eran los ecosistemas del sur cuando Gondwana se empezaba a fragmentar. (Xavier Delclòs et al. /Communications Earth & Environment)







