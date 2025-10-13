Ciencia

Descubren fósil de un raro dragón marino que vivió hace 190 millones de años

El cráneo en 3D y señales de ataque en vida convierten a este fósil en un hallazgo clave para la paleontología

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores identificaron una nueva especie de ictiosaurio con forma de espada hallada en Dorset y con heridas previas a su muerte
Investigadores identificaron una nueva especie de ictiosaurio con forma de espada hallada en Dorset y con heridas previas a su muerte (Dean Lomax/O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpaleontologíafósilfósil marino
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.