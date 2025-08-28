Ciencia

Hallan el fósil más completo de reptil marino sepultado hace más de 100 millones de años

Una mujer encontró el fósil por accidente; científicos excavaron el 90% del reptil y lo llevarán a exhibición pública en 2026

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallan en Australia el esqueleto más completo de un ictiosaurio, un reptil marino de 7 metros que vivió hace 100 millones de años.
Hallan en Australia el esqueleto más completo de un ictiosaurio, un reptil marino de 7 metros que vivió hace 100 millones de años. (Australian Age of Dinosaurs/O Globo)







