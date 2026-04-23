Ciencia

Descubra la medida en las escuelas de India para proteger a los niños del calor: conozca el ‘timbre de frescura’

El ayuntamiento de Nueva Delhi ordena a los centros educativos sonar la campana cada hora para asegurar que los estudiantes beban agua ante el calor

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Por AFP
Las autoridades de India instauran alarmas periódicas en escuelas para hidratar a niños ante olas de calor extremo que superan los 40 °C en la capital.
Las autoridades de India instauran alarmas periódicas en escuelas para hidratar a niños ante olas de calor extremo que superan los 40 °C en la capital. (Canva stocks/Sandra Dans de Studio Philippines / Sandra Dans de Studio Philippines)







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