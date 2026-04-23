Descubra la medida en las escuelas de India para proteger a los niños del calor: conozca el ‘timbre de frescura’

Las autoridades de India instauran alarmas periódicas en escuelas para hidratar a niños ante olas de calor extremo que superan los 40 °C en la capital.

Las autoridades de Nueva Delhi, capital de India, ordenaron a todos los centros educativos la activación de una alarma especial. Este mecanismo busca asegurar que los estudiantes consuman líquidos de forma regular ante una ola de calor que ya sobrepasa los 40 °C.

El clima durante el verano en la nación más poblada del mundo alcanza niveles peligrosos que rozan los 50 °C. Datos del gobierno local indican que casi 11.000 personas fallecieron por golpes de calor en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2021.

El ayuntamiento de Nueva Delhi envió una circular a los directores de las instituciones. En el documento recordó pautas de seguridad como la cancelación de cualquier actividad física en espacios exteriores y la ejecución de charlas informativas para la comunidad estudiantil.

La novedad para este periodo escolar es el denominado timbre de frescura. Esta herramienta tiene como fin principal evitar los cuadros de deshidratación entre los menores de edad.

La directriz municipal ordena que los centros educativos programen el sonido de la campana en intervalos de 45 a 60 minutos. Este aviso funciona como un recordatorio para que los alumnos tomen agua de manera constante.

Nueva Delhi enfrentó en mayo del 2024 temperaturas extremas que igualaron el récord de 49,2 °C detectado originalmente en el 2022. Ese año se mantiene como el más caluroso en los registros históricos del país desde 1901.

El miércoles por la mañana, la ciudad registró 29,4 °C. No obstante, los pronósticos meteorológicos previeron máximas de entre 41 °C y 43 °C para la tarde, con la posibilidad de incrementos adicionales durante la semana.

El Departamento Meteorológico de India activó una alerta amarilla en la capital. La medida responde a la alta probabilidad de que las condiciones de calor extremo persistan en los próximos días.