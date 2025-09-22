Ciencia

¿Desayunar tarde acorta la vida? Esto dice un nuevo estudio sobre adultos mayores

Investigación indica que atrasar la primera comida del día puede ser señal de salud deteriorada en la vejez

Por O Globo / Brasil / GDA
El retraso en el desayuno se relaciona con más riesgo de muerte, según estudio de 2.945 adultos mayores del Reino Unido.
El retraso en el desayuno se relaciona con más riesgo de muerte, según estudio de 2.945 adultos mayores del Reino Unido. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

