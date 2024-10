Curiosity revela cómo Marte perdió su habitabilidad según nuevos estudios de la NASA

El rover Curiosity de la NASA, que explora el cráter Gale en Marte, proporcionó información que arroja luz sobre la transición del planeta de un entorno posiblemente habitable a un lugar hostil para la vida. Un estudio reciente, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la formación de carbonatos en Marte podría estar vinculada a un clima con agua líquida transitoria, lo que contradice la idea de un entorno favorable para la vida en la superficie.

David Burtt, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, autor principal del estudio, explicó que “los valores isotópicos de estos carbonatos indican una evaporación extrema”. Esto sugiere que los carbonatos se formaron en condiciones donde el agua líquida fue muy limitada. Según Burtt, aunque no se descarta la existencia de vida subterránea, las muestras no respaldan la presencia de vida en la superficie en el pasado de Marte.

La NASA destacó la importancia de estos materiales como registros climáticos, ya que los minerales encontrados pueden retener información sobre el clima antiguo, incluyendo la acidez y temperatura del agua. El equipo de investigación analizó la composición isotópica de carbonatos ricos en carbono, los cuales ofrecen pistas sobre los antiguos ciclos climáticos del planeta.

El estudio propone dos posibles mecanismos de formación de carbonatos en el cráter Gale: uno sugiere ciclos húmedos y secos dentro del cráter, y el otro implica la formación de carbonatos en agua salada bajo condiciones frías que generaron hielo. Estos hallazgos, obtenidos con los instrumentos Sample Analysis at Mars (SAM) y Tunable Laser Spectrometer (TLS) a bordo del rover Curiosity, son los primeros en proporcionar evidencia isotópica de las condiciones extremas que prevalecieron en Marte.

Burtt añadió que “los valores de isótopos de carbono y oxígeno son los más altos registrados en Marte o la Tierra, lo que indica un proceso llevado al extremo”. Esta investigación fue financiada por el Programa de Exploración de Marte de la NASA.

