Cuatro de los cinco países con mejor clima para retirarse en 2026 están en Latinoamérica

Costa Rica lidera el ranking global, seguida por Ecuador, Colombia y México; Portugal es el único país europeo en la lista.

Cuatro de los cinco países con mejor clima del mundo para retirarse en 2026 están en América Latina. Costa Rica, Ecuador, Colombia y México aparecen en el top cinco del Índice Global de Retiro 2026 elaborado por International Living, una clasificación que evalúa temperatura, lluvias, humedad, horas de sol y calidad de vida.

Portugal ocupa el segundo lugar y es el único país fuera de la región en esta lista.

El liderazgo latinoamericano responde a una característica común: la diversidad de microclimas en distancias cortas. Desde ciudades de montaña con temperaturas templadas hasta costas tropicales con sol permanente, la región concentra opciones para distintos estilos de vida.

Los países latinoamericanos mejor posicionados

Costa Rica (puesto 1)

Costa Rica encabeza el ranking mundial por la estabilidad de su clima y la posibilidad de elegir entre distintos entornos. Guanacaste destaca por temperaturas entre 26 °C y 32 °C durante todo el año, una estación seca prolongada y acceso constante a actividades al aire libre.

El Valle Central y la zona de Arenal ofrecen temperaturas más frescas gracias a la altitud. El informe también resalta la buena calidad del aire y la facilidad para mantener una vida exterior activa durante todo el año.

Ecuador (puesto 3)

Ecuador ocupa el tercer lugar por sus condiciones de “eterna primavera”, especialmente en ciudades andinas como Cotacachi, ubicada a unos 8.000 pies de altura.

Las temperaturas se mantienen entre 7 °C por la noche y 24 °C durante el día, con poca variación estacional. El clima favorece la caminabilidad, la vida al aire libre y una rutina estable sin inviernos extremos ni veranos intensos.

Colombia (puesto 4)

Colombia destaca por sus microclimas definidos por la altitud. En ciudades como Manizales, Pereira y Armenia, las temperaturas permanecen estables durante todo el año sin cambios bruscos entre estaciones.

Manizales, por ejemplo, mantiene un promedio cercano a los 22 °C y combina clima templado con aire fresco y paisajes de montaña. El informe valora especialmente esa constancia climática.

México (puesto 5)

México cierra la lista con una ventaja distinta: su amplitud territorial permite encontrar prácticamente cualquier tipo de clima.

Desde zonas templadas en el centro del país hasta regiones tropicales como Riviera Maya, el país ofrece desde estaciones marcadas hasta climas cálidos permanentes. Lugares como Lake Chapala y San Miguel de Allende son señalados como ejemplos de temperaturas agradables y vida exterior constante.

El clima como factor de decisión

El informe muestra una tendencia creciente: el clima dejó de ser un detalle y se convirtió en un criterio central para elegir dónde vivir durante el retiro.

La posibilidad de caminar, pasar más tiempo fuera de casa, reducir el uso de calefacción o aire acondicionado y mantener rutinas más activas influye directamente en esa decisión.

En ese escenario, América Latina consolida una ventaja competitiva natural: ofrece variedad climática, costos más accesibles y una calidad de vida asociada al entorno. El mapa regional confirma que el clima también se convirtió en uno de los activos más valiosos de la región.