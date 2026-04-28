Ciencia

Cuatro de los cinco países con mejor clima para retirarse en 2026 están en Latinoamérica

América Latina domina el ranking mundial de clima para retiro en 2026: cuatro de los cinco países mejor calificados están en la región

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica lidera el ranking global, seguida por Ecuador, Colombia y México; Portugal es el único país europeo en la lista.
Costa Rica lidera el ranking global, seguida por Ecuador, Colombia y México; Portugal es el único país europeo en la lista. (Canva stock/TheTwoHobos de Getty Images Pro/Pho Dstu de Pexels/Leonid Andronov/Steven Skelley de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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