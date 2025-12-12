Costa Rica entró en el top 3 mundial de los mejores países para retirarse en 2026

Costa Rica quedó de tercero en un índice global de destinos para retiro en 2026. Grecia fue primero en el ranking y Panamá segundo.

Costa Rica se ubicó en el tercer lugar mundial entre los mejores países para retirarse en 2026, según el Annual Global Retirement Index, un listado que evalúa destinos en Europa, Asia y América Latina.

El ranking compara 24 países y toma en cuenta múltiples factores, entre ellos costo de vida, acceso a salud, clima, opciones de visa, vivienda, infraestructura y calidad de vida. El primer lugar fue para Grecia, seguido por Panamá, mientras que Costa Rica se posicionó por encima de países como Portugal, México, Italia, Francia y España.

De acuerdo con el índice, Costa Rica destaca por su entorno natural, la seguridad, el clima tropical, la estabilidad democrática y la existencia de comunidades consolidadas de personas extranjeras retiradas. También se valoran el acceso a servicios de salud públicos y privados, así como los regímenes de residencia disponibles para pensionados, rentistas e inversionistas.

Este es el listado completo de los diez mejores países para retirarse en 2026:

Grecia Panamá Costa Rica Portugal México Italia Francia España Tailandia Malasia

El Global Retirement Index se publica anualmente y se basa en análisis comparativos y reportes de corresponsales que viven en los países evaluados, con el objetivo de orientar a personas que consideran mudarse al extranjero tras su jubilación.

El costo de vida fue uno de los criterios determinantes para la posición de Costa Rica en el Annual Global Retirement Index 2026. El índice valora cuánto rinden los ingresos mensuales de una persona jubilada en aspectos como alimentación, vivienda, servicios, transporte y atención médica, en comparación con países desarrollados.

Según el análisis, en Costa Rica es posible encontrar una amplia gama de presupuestos, dependiendo de la zona y del estilo de vida. Algunas personas retiradas viven con montos cercanos a los $1.500 mensuales, mientras que otras superan los $4.000, especialmente en zonas costeras con alta demanda inmobiliaria o cuando se opta por educación privada y servicios importados.

El informe destaca que consumir productos locales, comprar en ferias y utilizar servicios públicos de salud permite reducir gastos. Además, el país mantiene impuestos a la propiedad relativamente bajos, lo que resulta atractivo para quienes adquieren vivienda.

Costa Rica quedó mejor posicionada que países europeos como España, Francia e Italia, donde el costo de vida es más elevado, aunque fue superada por Panamá y Grecia, que encabezan el ranking en parte por ofrecer mayores incentivos económicos y descuentos específicos para personas jubiladas.