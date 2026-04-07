¿Cuántos kilos puede perder si camina 30 minutos al día? Esto dicen los expertos sobre este hábito clave

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Caminar media hora al día permite quemar calorías y bajar hasta 0,5 kilos al mes, además de mejorar la salud cardiovascular.

Caminar durante 30 minutos al día sí ayuda a bajar de peso. Sin embargo, la cantidad de kilos que usted puede perder depende de varios factores como el peso, la edad, la intensidad del ejercicio y la alimentación.

Esta práctica destaca como una de las más recomendadas por especialistas. Permite quemar calorías, activar músculos y mejorar la salud general.

La Clínica Mayo señala que caminar resulta eficaz si se combina con una dieta balanceada. También recomienda dedicar entre 30 y 60 minutos diarios para obtener resultados sostenibles.

¿Cuántas calorías se queman al caminar?

El gasto calórico varía según las características físicas de cada persona. También influye el ritmo de la caminata.

Un estudio citado en Medicine & Science in Sports & Exercise indica que una caminata moderada de 60 minutos permite recorrer cerca de 5 kilómetros. A un ritmo más intenso, se alcanzan hasta 7 kilómetros en el mismo tiempo.

Para estimar el gasto calórico, se utiliza la fórmula: 0,029 x (peso x 2,2) x minutos caminados.

Por ejemplo, una persona de 70 kilos que camina 30 minutos a 5 km/h quema cerca de 133 kilocalorías.

¿Cuánto peso se puede perder en un mes?

Si usted camina todos los días durante 30 minutos, puede quemar entre 130 y 150 calorías diarias.

En un periodo de 30 días, esto equivale a unas 3.900 kilocalorías.

Dado que perder 1 kilo requiere quemar aproximadamente 7.700 kilocalorías, el resultado mensual sería cercano a 0,5 kilos menos.

Este cálculo es un promedio. Cada cuerpo responde de forma distinta.

Beneficios adicionales de caminar

Además de ayudar a bajar de peso, caminar ofrece múltiples beneficios para la salud:

Reduce el riesgo de infarto

Mejora la resistencia cardiovascular

Activa el metabolismo

Fortalece músculos y huesos

Refuerza el sistema inmune

Mejora el sueño

Disminuye el estrés

Diversos estudios también asocian esta práctica con la prevención del sobrepeso y la obesidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.