Ciencia

¿Cuántos kilos puede perder si camina 30 minutos al día? Esto dicen los expertos sobre este hábito clave

Caminar 30 minutos al día puede ayudarle a perder hasta medio kilo al mes. Conozca cuántas calorías se queman y los beneficios para su salud

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Caminar media hora al día permite quemar calorías y bajar hasta 0,5 kilos al mes, además de mejorar la salud cardiovascular.
Caminar media hora al día permite quemar calorías y bajar hasta 0,5 kilos al mes, además de mejorar la salud cardiovascular. (Canva stock /Buzzanimation de Getty Images Signature / BananaStock de Photo Images)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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