¿Cuánto pesa la humanidad en la Tierra? Estudio revela un dato inesperado

En 170 años la biomasa humana creció 700% y la de mamíferos silvestres cayó 70%, según estudio del Instituto Weizmann

Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel estimó que en 2020 la biomasa total de la humanidad alcanzó las 420 millones de toneladas. Este cálculo se basa en datos desde 1850 y fue publicado en la revista Nature Communications.

Durante ese mismo periodo, la biomasa de los mamíferos silvestres terrestres y marinos cayó cerca del 70%, lo que genera preocupación sobre su rol ecológico en el planeta.

La investigación agrupó a los mamíferos en diferentes categorías. En el caso de los humanos y el ganado, se utilizaron datos demográficos confiables. Sin embargo, para los mamíferos silvestres fue más difícil estimar la biomasa por la escasez de censos de fauna.

Según el análisis, los humanos y los animales domesticados suman hoy 1.100 millones de toneladas, un aumento del 450% en comparación con 1850.

Por el contrario, la biomasa de los mamíferos terrestres descendió de 200 millones de toneladas a tan solo 60 millones. Esta caída compromete funciones ecológicas claves y va más allá de la extinción de especies.

Los autores del estudio indicaron que la biomasa de mamíferos marinos se redujo drásticamente, alcanzando apenas un 30% del nivel registrado en 1850. Atribuyeron esta reducción a la caza industrial, especialmente durante la mitad del siglo XX.

El desplazamiento humano supera al del resto del reino animal

Otro estudio publicado también por el Instituto Weizmann en la revista Nature Ecology & Evolution analizó la movilidad humana a escala global. El resultado reveló que el desplazamiento total de las personas es 40 veces mayor que el de todos los mamíferos silvestres terrestres, aves y artrópodos combinados.

Desde la Revolución Industrial, la movilidad humana se disparó. Mientras tanto, la de otros animales cayó de manera considerable, al igual que su biomasa.

Los investigadores dividieron los medios de transporte de la población humana y detectaron que el 65% se mueve en automóvil o motocicleta, un 10% en avión, un 5% en tren y el restante 20% a pie o en bicicleta. En promedio, cada persona se desplaza 30 kilómetros por día, mientras que un mamífero silvestre recorre cerca de 4 kilómetros, a excepción de los murciélagos.

Uno de los hallazgos comparó el consumo energético de una sola aerolínea con toda la población de aves silvestres. La energía que quema esta empresa fue equivalente a la consumida por todas las aves del mundo.

Los investigadores concluyeron que el análisis de la biomasa y su movimiento ofrece una medida concreta del impacto humano sobre la naturaleza.

