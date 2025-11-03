Ciencia

¿Cuánto pesa la humanidad en la Tierra? Estudio revela un dato inesperado

La biomasa humana creció un 700% desde 1850, mientras los mamíferos silvestres se redujeron en un 70%

Por O Globo / Brasil / GDA
En 170 años la biomasa humana creció 700% y la de mamíferos silvestres cayó 70%, según estudio del Instituto Weizmann
En 170 años la biomasa humana creció 700% y la de mamíferos silvestres cayó 70%, según estudio del Instituto Weizmann (Canva/Canva)







